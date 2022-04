Glaube im Alltag : Ein Versuch, einfach wieder Kind zu sein

Nein. Ich werde heute nichts schreiben über Corona. Über den Krieg. Und seine Folgen für uns alle. Denn: Es ist Ostern. Nicht, weil Corona und der Krieg dann Pause machen. Ich will eine Auszeit haben.

Nun ist wieder Ostern. 50 Jahre später. Was ist geblieben von damals? So vieles hat sich verändert, ist verloren gegangen. Aber dieses Jahr will ich es versuchen. Versuchen, alles wieder bewusst wahrzunehmen, zu empfinden, was ich als Kind an diesem besonderen Tag empfunden habe. Und darauf vertrauen, dass Gott alles zum Guten lenken wird - in der Kleinheit meines Lebens und im Großen der ganzen Welt. Und dass wir auf eine Auferstehung vertrauen dürfen, wie sie uns versprochen ist – und auf eine Auferstehung von Frieden in der Welt und einer pandemiefreien Zeit. Der himmlische Vater wird es richten – mit unserer persönlichen Mithilfe – und sei sie noch so klein...