Glaube im Alltag Warum ich glaube?

Glaube ist ein Wagnis und Glaube ist eine Entscheidung. Rational herleiten kann ich meinen Glauben nicht. Aber ich kann vertrauen. Vertrauen auf die Menschen, die vor mir und mit mir unterwegs sind. Natürlich kann ich auf die völlig falsche Karte setzen, und es ist wirklich alles aus nach diesem Leben. Aber ich wehre mich dagegen zu glauben, dass all das, was mich ausmacht, mich als Mensch mit all dem schönen und unschönen, mit all den Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit dem Tod aus und vorbei ist. Ich glaube an einen Gott, der weit darüber hinausweist, der mir sagt, du bist einzig, und du bleibst. Mein Glaube ist ein Aufstand für das Leben. Das Leben ist stärker als der Tod.