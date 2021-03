Glaube im Alltag : Ein guter Plan

Leben ist das, was passiert, während Du eifrig dabei bist, andere Pläne zu machen.“ Ein Zitat von John Lennon. Pläne! Es ist wichtig und richtig, nicht planlos vorzugehen. Wenn ich etwas Wichtiges und Kompliziertes machen möchte, sollte ich mir vorher Gedanken machen wie ich es angehen möchte.

Das lockert mich, wenn ich mal zu verbissen an meinen Plänen hänge. Weil es mir die Perspektive weitet. Denn wenn Gott im Spiel ist, dann ist der Rahmen ganz weit gesteckt. Von meiner Geburt bis zu meinem Tod. Und in dieser weiten Spanne, meiner Lebensspanne, da werden vermeintlich große Dinge auf einmal klein. Wenn Gott im Spiel ist, ist all mein Tun und mein Sein eingebettet in seinen „Großen Plan“. Und ich werde versuchen bei all dem, was ich darin noch tun kann, mein Bestes zu tun …