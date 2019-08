Glaube im Alltag : Himmlisches Bundeszeichen

Das Gewitter ist vorüber, die schwülwarme Luft wurde aufgefrischt, und über den Himmel spannt sich ein herrlicher Regenbogen. Dieses wunderbare Lichtgebilde bezaubert mich immer wieder.

In der Bibel gilt der Regenbogen als das Bundeszeichen Gottes mit den Menschen, das nach der Sintflut am Himmel steht: Nie mehr soll eine Naturkatastrophe alles Leben vernichten. Gott will das Leben der Menschheit.