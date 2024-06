Glaube im Alltag Trotz allem

Oft folgte auf die Be- und Verurteilungen eine Stille. Ist alles gesagt?

Etty Hillesum erzählt in ihren Tagebucheinträgen 1941 folgendes Gespräch: ‚Was ist das im Menschen, das die anderen vernichten will?‘, fragte Jan verbittert. Ich sagte: ‚Die Menschen, ja die Menschen. Aber denke daran, dass du auch zu ihnen gehörst.‘ Und gegen meine Erwartung gab er das zu, er, der bockige, mürrische Jan. ‚Und die Schlechtigkeit der anderen ist auch in uns vorhanden‘, predigte ich weiter ... Ich glaube nicht mehr daran, dass wir an der äußeren Welt etwas verbessern können, solange wir uns nicht selbst im Inneren gebessert haben. Das scheint mir die einzige Lehre dieses Krieges zu sein. (S. 92, J.G. Gaarlandt (Hg.), Das denkende Herz. Die Tagebücher von Etty Hillesum, 1941-1943)

Etty Hillesum lernt in Verfolgung und im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau sich selbst als Kind Gottes zu erfahren trotz allen Leides. So hält sie fest: Und dennoch komme ich immer wieder zu demselben Schluss: Das Leben ist schön. Und ich glaube an Gott. Und ich will mittendrin in alldem sein, was die Menschen ‚Gräueltaten‘ nennen und dann noch sagen: ‚Das Leben ist schön. (S. 192)

Mich berühren und ermutigen diese Tagebucheinträge in allen Enttäuschungen und Herausforderungen unserer Zeit. Als Kind Gottes nehme ich das Geschenk Gottes an: Leben in Fülle. Und ich lebe die Visionen, die Gott für diese Welt sich wünscht, Gerechtigkeit und Frieden für alle. Ich werde Fehler machen, einiges gelingt nicht, aber erhalten bleiben für mich und andere Glaube, Hoffnung und Liebe. Trotz allem.