Glaube im Alltag : Mach’s gut, kleine Nala

Wir nahmen letztes Jahr im Sommer einen Hundewelpen aus Griechenland in unserer Familie auf. Nala sollte eine Chance auf ein schönes Leben bekommen. Die junge Hündin half uns im Gegenzug, den frühen Tod des vorherigen Familienhundes zu überwinden.

Wir beerdigten unsere Nala neben Sira, dem vorherigen Hund. Wir nahmen Abschied – aber ich frage mich: „Kommt unser Hund jetzt in den Himmel? Gibt es vielleicht ein Wiedersehen? Oder gibt es so etwas wie eine Regenbogenbrücke?“ Es gibt Menschen, die direkt sagen: „Das ist doch Quatsch – Tiere haben keine Seele, also gibt es auch keinen Himmel für sie.“

Der Heilige Franz von Assisi war sich sicher, dass alle Geschöpfe der Erde genauso wie wir fühlen, lieben und leiden, und dass alle auch uns gleichgestellte Werke Gottes sind – und damit unsere Brüder. In der Bibel ist von der Seele als göttlichem Lebens­atem die Rede, den Menschen und Tiere gleichermaßen in sich tragen. Kein Unterschied: Es ist der Hauch Gottes, der in der ganzen Schöpfung lebt. Die Schöpfung ist das Werk der Liebe Gottes, in dem „jedes Geschöpf einen Wert und eine Bedeutung besitzt.“ (Enzyklika „Laudato si“)