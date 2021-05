Glaube im Alltag : Kennen und können

Lehmann

Am letzten Sonntag war Pfingsten. In einem Gebet zum Heiligen Geist aus dieser Woche heißt es „Er, der das All umfängt, kennt jede Sprache.“ Das finde ich eine interessante Formulierung: Gott kennt unsere Sprachen.

von Jan Lehmann

Er weiß wie sie klingen und wie sie anzuwenden sind.

Interessant ist auch, dass es im Gebet vom „kennen“ die Rede ist und nicht vom „können“. Es heißt nicht: Er kann jede Sprache, sondern er kennt jede Sprache. Das ist ein wichtiger Unterschied! Obwohl Gott alle Sprachen kennt, wendet er sie nicht unbedingt an. Gott ist sich sehr bewusst, welche Sprache er selbst spricht und welche nicht.

Er kennt zwar die Gewalt in unserer Welt, doch er spricht keine gewaltsame Sprache: Er schreit nicht, mobbt nicht oder erschlägt uns mit Worten und Argumenten. Er kennt die Lüge in unserer Welt, doch er lügt uns nicht an: Er täuscht nicht, er bereichert sich nicht auf unsere Kosten oder muss sich vor anderen verstecken. Gott spricht diese Sprachen nicht. Gott spricht liebevolle Worte, die ehrlich, offen, heilend sind.