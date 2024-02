Glaube im Alltag Ein Hoch dem Frohsinn!

Die meisten Wurzeln und Traditionen des Karnevals speisen sich aus dem Glauben. Berühmt ist dabei der pessimistisch-provokative Anti-Satz des Mönches Jorge in „Der Name der Rose“, der jede Art von Frohsinn im Keime ersticken wollte und immer verbittert anmerkte: „Jesus hat auch nicht gelacht, denn in der Bibel steht nichts davon“.