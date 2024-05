GLAUBE IM ALLTAG Einheit in der Vielfalt

Wo der Heilige Geist wirkt, wird Distanz überwunden: zwischen Gott und den Menschen und den Menschen untereinander. Wo der Heilige Geist wirkt entsteht Beziehung, wird aus Kommunikation Verständigung. Daher sind wir mehr denn je auf das Wirken des Heiligen Geistes angewiesen. Und wir sollten gerade als Christen immer wieder Zeugnis dafür abgeben, dass wir auf das Wirken des Heiligen Geistes vertrauen indem wir Verantwortung übernehmen und uns tagtäglich dort engagieren wo es auf echte Verständigung zwischen Menschen, Kulturen, Nationen und Religionen ankommt: im kollegialen Kontext, in den Familien, in Politik und Gesellschaft, in der Kirche, in Europa und in der Welt. Jede Spaltung, jeder Konflikt, jede Diskriminierung - auf welcher Ebene auch immer - darf uns als Christinnen und Christen nicht ruhen lassen. Der Heilige Geist ist Geschenk und Verpflichtung zugleich - im Dienste der Einheit in der Vielfalt.