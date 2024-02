Glaube im Alltag Gedenke Mensch, dass Du Staub bist …

... und zu Staub zurückkehrst. Mit diesen Worten bekommt man am Aschermittwoch ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet. Mit diesem Zeichen hat vor einigen Tagen die 40-tägige Fastenzeit begonnen – in Erinnerung an die 40 Tage, die Jesus in der Wüste verweilte, um im Anschluss daran die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden – so zu hören im aktuellen Sonntagsevangelium.

16.02.2024 , 16:40 Uhr

Markus Leineweber Foto: privat