GLAUBE IM ALLTAG Fasten und (schlechtes) Gewissen?

Für mich liegt der tiefere Sinn des Fastens darin, innezuhalten. Gewohnte Abläufe zu unterbrechen. Mich auch einmal gedanklich neben mich zu stellen und dabei selbstkritisch auf das zu schauen, was vielleicht nicht so gut läuft bei mir und womöglich geändert werden sollte. Gewissenserforschung nennen wir das in der kirchlichen Tradition. Ich mache diese immer am Abend eines Tages (und das übrigens nicht nur in der Fastenzeit). Und dabei schaue ich auf den zurückliegenden Tag, auf das, was gut lief, aber auch auf die Dinge, die nicht so gut waren. Auf meine Befindlichkeiten und Gefühle dabei, auch auf meinen Ärger und Zorn vielleicht… Und ich lasse mich dabei liebevoll anschauen von meinem Schöpfer, der mich besser kennt als ich selbst.