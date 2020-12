Glaube im Alltag : Hoffnung und Zuversicht

Was für eine Nacht – normalerweise! Überall Partys und um Mitternacht das große Feuerwerk. Mit einem lauten Knall wird das alte Jahr verabschiedet und das neue Jahr mit den bunten Farben und Sternen am Himmel begrüßt.

Vieles ist dieses Jahr anders. Und ich erwische mich, dass ich sogar die Horoskope, die in diesen Wochen an allen Ecken zu lesen sind, lese, dass ich jede Info zum Impfstoff mit Interesse aufsauge: Ich suche überall nach einem Strohhalm in dieser Zeit. Hoffnung und Zuversicht, das sind die Haltungen, die uns über und durch alle Bedrängnis führen können. Hier setzt genau die Weihnachtsbotschaft an: „Fürchtet euch nicht! - Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der Herr!“ – Im Kind von Betlehem wird Gott Mensch, verletzlich, klein und auf Hilfe angewiesen. Und die Namen des Kindes beschreiben seine Botschaft: „Jesus: Gott rettet“- „Immanuel: Gott mit uns“ – Er ist mitten unter uns!