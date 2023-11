Glaube im Alltag Jeder Mensch ist wertvoll

Ganz anders sieht die Perspektive in der aktuellen politischen Diskussion aus. Da wird immer wieder die Parole ausgegeben: Wir brauchen Fachkräfteeinwanderung, und die irreguläre Migration müsse begrenzt werden. Das Beispiel meines Bekannten zeigt, dass der dort aufgebaute Kontrast in die Irre führt. Viele Geflüchtete sind inzwischen längst Fachkräfte. Und zum zweiten verrät dieser Kontrast ein Denken, das Menschen vor allem nach ihrer Nützlichkeit für die Gesellschaft beurteilt. Das christliche Menschenbild sieht aber jeden Menschen zuerst als wertvoll an, jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Und die Würde all dieser Menschen erfordert es, zuerst nach ihrer Sehnsucht und ihren Sorgen zu fragen, ihnen vielleicht zu helfen, in unserer Gesellschaft einen guten Platz zu finden. Wer nur nach ihrer Nützlichkeit fragt, missachtet ihre Würde.