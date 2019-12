Glaube im Alltag : Vom Vorauslaufen

Pater Stephan Senge geht am 21.11.2017 im Obstgarten des Klosters Himmerod bei Großlittgen in der Südeifel (Rheinland-Pfalz) spazieren. Der 83-jährige ist nach dem Rückzug der Zisterzienser als letzter Mönch im Kloster Himmerod geblieben. Einst lebten dort um die 20 Mönche, kürzlich ist der Konvent wegen Personalmangels und angespannter Finanzen aufgelöst worden. (zu dpa "Der letzte Zisterzienser-Mönch im Kloster Himmerod" vom 30.11.2017) Foto: Harald Tittel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++. Foto: dpa/Harald Tittel

Ehe ein Apparat in Betrieb geht, ehe eine Sache startet, gibt es einen Probe- oder Vorlauf. Vor Wettkämpfen gibt es Vorläufe zur Qualifizierung für die Hauptläufe, oder wenn Kinder es eilig haben, sagen die Eltern: „Lauf schon mal vor!

Ach, wir sind meist wenig über das Eigentliche, das Bewegende und Berührende informiert, über das, was hinter unseren Weihnachtsdekorationen, unserem Geschenkgebaren und Kerzengirlanden und Krippen steckt. Jesus liegt vielleicht gar nicht in der Krippe. Er sitzt auf dem Bettrand einer Bewohnerin im Pflegeheim und singt mit ihr Lieder aus der Jugend, alle Strophen.

Auf dem Isenheimer Altar in Colmar zeigt Johannes mit überlangem Zeigefinger auf den gekreuzigten Jesus. „Der ist es, auf den sollt Ihr schauen!“ Verlängert Euren Blick auf das Volk der Uiguren im Nordwesten Chinas in der Provinz Xiwjang. In 1200 lagern werden sie vom Regime hinter Wachttürmen wegen ihrer Religion als Moslems gefangen gehalten, werden drangsaliert und müssen ihre Schuld, dass sie an Gott glauben, bekennen und werden nur entlassen, wenn sie der Religion abschwören.