Glaube im Alltag Perspektivenwechsel Erstkommunion

Wir stehen kurz vor den Sommerferien und feiern immer noch Erstkommunion. Meine knapp 90-jährige Nachbarin hat mir gestern gesagt, dass ihr diese „neumodische“ Entwicklung nicht gefällt. „Nein, wirklich, früher wurde die Erstkommunion am Weißen Sonntag gefeiert, so wie es richtig ist, oder ausnahmsweise an Christi Himmelfahrt, aber nicht monatelang.

21.06.2024 , 16:09 Uhr

Daniela Steil, Glaube im Alltag Foto: Daniela Steil