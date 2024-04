Glaube im Alltag „Der April macht, was er will“

Wärmende Frühlingssonne und dichtes Schneetreiben an einem Tag sind im April nichts Ungewöhnliches. Aber sind es Hochsommertage und kurz darauf folgender Kälteeinbruch mit geschlossener Schneedecke auch? Ich sehe sie als ein weiteres Zeichen des fortschreitenden Klimawandels, der immer mehr unser Leben beeinflusst. Nachrichten über schwere Frostschäden an Obstbäumen und Reben oder das Dauerthema Behebung der Schäden der Flutkatastrophe im Ahrtal zeigen: Wir sind mitten in einem Prozess der Veränderung, der weiterhin staatlich wie privat gestaltet werden muss.