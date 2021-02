Glaube im Alltag : Ohren gespitzt und laut gerufen!

Guido Kohlenberg ist Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Bitburg. Foto: Dietmar Horn/MOZ

Rufe laut! Halte nicht an dich! Erhebe deine Stimme wie eine Posaune! Verkünde dem Volk seine Abtrünnigkeit!“ Das könnte doch direkt aus einer Anleitung zum Karneval stammen, oder?. Nun gut, wahrscheinlich stünden da die Volksvertreter und nicht das Volk am Pranger.

Nun werden in diesem Jahr die Büttenreden wohl als „Geisterspiele“ stattfinden und die Umzüge, wie mir kürzlich jemand als Filmchen schickte, mit dem H0-Traktor und der Spielzeugeisenbahn in Szene gesetzt. Immerhin! Die Karnevalisten mögen mir verzeihen! Schließlich ist der eingangs zitierte Ruf ja auch nicht dem Karnevalshandbuch, sondern dem Buch des Propheten Jesaja entnommen.

Trotzdem ist es mir sympathisch, dass ein Mann Gottes nicht an sich halten sollte. Er soll laut auf den Straßen rufen, nicht hinter irgendwelchen Tempel- oder Kirchenmauern. Und er soll das benennen, was nicht in Ordnung ist. Sicherlich werden nicht nur die kommenden Karnevalstage, sondern auch die Fastenwochen aus unterschiedlichen Perspektiven sehr unterschiedlich wahrgenommen werden. Das ist wie bei einem beschrankten Bahnübergang. Der Lokführer wird die Schranken ganz anders wahrnehmen als ein unruhig vor (!) einer Schranke stehender Autofahrer.