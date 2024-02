Glaube im Alltag Sieben Wochen ohne

„Fasten evangelische Christen?“ Eine berechtigte Frage. Denn Martin Luther hat mit der Fastentradition im Spätmittelalter gebrochen. Er war nicht gegen das Fasten an sich. Er widersetzte sich der Begründung, dass Fasten ein gutes Werk sei, das vor der Hölle bewahren könnte. Martin Luther hat gefastet „als eine feine äußerliche Zucht“.

In den biblischen Erzählungen begegnen Menschen mit Fasten den Übergängen in ihrem Leben: Krankheit, Trauer, vor einem Gerichtsverfahren, Jesus vor Anfang seines öffentlichen Wirkens. Im Fasten wenden sie sich an Gott mit ihren Fragen und Klagen, suchen nach Orientierung, hören auf Gott und gehen oft neue Wege.

Mit Fasten verbinde ich genau diese biblische Tradition von Besinnung und Umkehr. Manchmal gehen nicht kirchliche Organisationen mit schönem Beispiel voran. In Thüringen hat der Verein Bus& Bahn Thüringen eine Aktion gestartet: 40 Tage ohne Auto. Auch im ländlichen Raum. Der Geschäftsführer weiß um die zum Teil schwierige öffentliche Verkehrssituationen. Aber er möchte Menschen dazu ermutigen, darüber nachzudenken: Kann ich das Auto stehen lassen? Gibt es andere Möglichkeiten zum Ziel zu kommen? Mit jeder 25. Strecke, die zu Fuß, mit dem Fahrrad, Bus oder Bahn zurückgelegt wurde, wird ein Baum gepflanzt. Letztes Jahr hat das Unternehmen 700 Bäume gepflanzt!

Im Fasten verlassen wir bekannte Pfade, denn wir lernen zu „hungern“ nach Neuem, zum Guten verändernden, genährt durch Gottes reiche Segenskraft. Wer weiß, was in der Eifel an Neuem entsteht.