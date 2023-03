Religion : Auf zum Gipfel

Glaube im Alltag Konstanze Petry Foto: TV/Konstanze Petry

Jeder der schon einmal einen Gipfel erklommen hat, kennt vielleicht das Gefühl dem Himmel oder Gott nah zu sein. So auch die Jünger, die Jesus auf einen Berg begleiteten. Und sie sind dem Himmel nicht nur nah, Jesus verändert zudem sein Aussehen, er erstrahlt in einem Glanz, in seiner göttlichen Macht.

Und dann hören sie die Stimme Gottes aus der leuchtenden Wolke.

Solche Gipfelerlebnisse, wie sie den drei Jüngern geschehen sind, gibt es noch. Sie sind zwar Ausnahmen, aber wichtige Ausnahmen, die uns Hoffnung geben. Sie können Gefühle auslösen: eine bestandene Prüfung, Schmetterlinge im Bauch und vieles mehr und immer dann könnte man die ganze Welt umarmen.

Gipfelerlebnisse – die Gott uns schenkt, weil er uns liebt, uns beistehen und stärken will. Nach diesem Ereignis am Gipfel stiegen alle wieder herab. Und da war in den Niederungen des Tals das hoffnungslose Elend wieder, das auf sie wartete.

Auch diese Momente gibt es noch in unserem Leben und Glauben. Krisenzeiten. Jeder von uns ist davon betroffen. Gott scheint dann weit weg zu sein, aber gibt uns auch in diesen Zeiten die Kraft diese zu überstehen. Denn wie die Jünger, die nach dem Erlebnis und dem Abstieg vom Gipfel anders geworden waren, da das Glücksgefühl, das in ihnen nachklang und sie nicht mehr so ängstlich machte, werden auch wir durch diese Gipfelerlebnisse gestärkt.

Die Jünger glaubten wieder an eine bessere Welt. Sie verspürten Lebensmut und fürchteten sich auch im finsteren Tal nicht. Dieses Wissen kann uns helfen, gestärkt durch das eine oder andere Gipfelerlebnis auch mühsame Wege getrost und froh weiterzugehen. Manchmal braucht es einfach jemanden, der uns befähigt aus Krisen herauszukommen, egal ob es durch einen lieben Menschen in unserer Umgebung ist, wir selbst durch unser eigenes Zutun befähigt werden aus einer Krise zu kommen oder durch Gott, der immer an unserer Seite ist und uns stärkt.