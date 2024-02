Glaube im Alltag Volksfreunde

Kommt in anderen Landesteilen Deutschlands zufällig die Rede auf unsere Regionalzeitung, staunen – meiner Erfahrung nach – viele über den Namen der Zeitung, die Sie gerade in den Händen halten. Der Name Volksfreund, noch dazu in Frakturschrift gesetzt, weckt bei Ortsfremden offensichtlich Assoziationen an den dunkelsten Teil der Geschichte unseres Landes.

09.02.2024 , 16:18 Uhr

Primizfeier für Mathieu Valet in seinem Heimatort Stadtkyll. Foto: Fritz-Peter Linden