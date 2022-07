Kirche : Der Gott, der mich sieht

In der Firmvorbereitung gab es einen Stationenweg, bei dem die Jugendlichen verschiedene Aspekte ihres Lebens betrachten konnten. In den anschließenden Gesprächen zeigten sich viele besonders beeindruckt davon, dass Gott jede und jeden einzelnen Menschen sieht und annimmt.

Jede und jeder von uns kennt den Wunsch gesehen und wahrgenommen zu werden, nicht vergessen zu sein. Besonders drängend mag dieser Wunsch in unsicheren Lebensphasen oder in Zeiten der Neuorientierung sein.

Hagar flieht in die Wüste. Dort begegnet ihr Gott, der ihr und ihrem zukünftigen Sohn viele Nachkommen und eine gute Zukunft verheißt. Allerdings fordert er sie auf: »Geh zurück! Auch wenn ich jetzt noch nichts an deiner Situation ändere, so habe ich dich trotzdem wahrgenommen, und ich überlasse dich nicht einfach deinem Schicksal.«