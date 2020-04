Glaube im Alltag : Fingerspitzengefühl

Hinter uns liegt ein wegen der Umstände besonderes, seltsames, ja irritierendes Osterfest.

Irritierend: Es trifft sicher zu, dass man das erste Ostern wohl ebenfalls äußerst irritierend nennen darf! Jesus: Mit seiner Botschaft der bedingungslosen Liebe scheinbar gescheitert und am Kreuz gestorben. Und dann: wie unbegreiflich: Am Ostertag ist er auf neue, gewandelte Weise lebendig! „Zu unglaublich“ mögen Menschen der verschiedenen Zeiten denken. Auch ein Freund Jesu namens Thomas denkt genauso! Er war am Ostertag selbst nicht dabei, als Jesus den anderen Jüngern erscheint. Als er deren Botschaft hört, ist er innerlich verletzt und er zweifelt. Wenn Jesus denn wirklich lebt, dann will er die Wundmale sehen und mehr noch: fühlen. Er will den Finger in die Wunde seines eigenen Nicht-Glauben-Könnens legen!