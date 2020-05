Glaube im Alltag : Was ist Wahrheit?

-+- WG: Foto Glaube im alltag ralf krämer ------------------------------------------- Von: "Ralf Krämer"[SMTP:RALFPIUS@GMX.DE] Gesendet: Donnerstag, 12. November 2015 10:24:11 An: Blädel Eileen Betreff: Foto Glaube im alltag ralf krämer Diese Nachricht wurde automatisch von einer Regel weitergeleitet. Hallo Frau Blädel, da ich im Moment unterwegs bin und erst wieder am Samstag in Gerolstein, daher kann ich das Passbild nicht in einer jpeg Version senden. Als Alternative kann ich aus meinem Fundus hier nur das anhängende Foto anbieten. Ich hoffe, dass das dann gut gehen kann. Viele Grüße Ralf Pius Krämer eMail vom 11.1115 schrieben Sie: Guten Tag Herr Krämer, haben Sie vielen Dank! Das Bild bräuchten wir als jpg-Format - lässt sich da etwas machen? Beste Grüße, Eileen Blädel Eileen Blädel Redakteurin Redaktion Hauptstraße 39a - 54634 Bitburg Tel: 06561 9595-34 - Fax: 06561 9595-39 E-Mail: e.blaedel@volksfreund.de**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer.**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.Pius Krämer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.Pius Krämer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.Pius Krämer.**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.Pius Krämer.Pfarrer Ralf Pius Krämer, Pfarreien- gemeinschaft Gerolsteiner Land+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.Pius Krämer.Pfarrer Ralf Pius Krämer, Pfarreien- gemeinschaft Gerolsteiner Land+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.Pius Krämer.Pfarrer Ralf Pius Krämer, Pfarreien- gemeinschaft Gerolsteiner Land Foto: e_eifel <e_eifel@volksfreund.de>+SEP+e_eifel <e_eifel@volksfreund.de>

Pfarrer Ralf Pius Krämer schreibt in seiner Kolumne über die Suche nach der Wahrheit in der Corona-Krise.

Was ist Wahrheit?

Eine spannende Frage im Verhör zwischen Pilatus und Jesus. Sie bleibt in der Bibel ohnmächtig und offen stehen. Genauso erlebe ich zurzeit auch die Situation in der Corona-Krise. Wir sind im März ohnmächtig in die Situation gefallen. Fragen, das Gefühl von Unsicherheit und Angst beschreiben das Empfinden einer ganzen Gesellschaft. Die klaren Entscheidungen der Politik und die Aussagen der Wissenschaft haben Sicherheit gegeben. Mir hat das in dieser Situation geholfen.