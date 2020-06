Fronleichnam : Liebt einander

Beziehungen und Zusammensein können anstrengend werden. Das werden alle in Familien und Beziehungen besser wissen, als ich. Auch für eine Gesellschaft kann Zusammenleben anstrengend und riskant sein.

Er beschreibt Gesellschaften als einen Raum voller Menschen. In der Mitte steht ein Tisch. Dort sitzen Menschen, die es geschafft haben, einen Sitzplatz zu bekommen. Sie sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen und geben den Ton an. Um den Tisch herum sitzen auf dem Boden alle anderen, die keinen Platz am Tisch finden: Ausländer, Alleinerziehende, Kinder oder People of color. Ziel für eine gesunde Gesellschaft ist, dass diese Menschen einen Platz am Tisch finden. Das ist in den letzten Jahrzehnten in unserem Land für einige gelungen. Am Tisch sitzen mittlerweile Frauen, Homosexuelle oder Professoren mit Migrationshintergrund. Immer wenn Menschen vom Boden aufstehen und sich an den Tisch setzen, führt das zu Veränderung. Es gibt neue Gedanken für ein Miteinander, es wird gestritten und diskutiert. Diese Tisch-Gemeinschaft ist weit entfernt von Harmonie. Um das auszuhalten braucht es Respekt, den festen Willen allen Menschen, einen Tischplatz zu geben und Liebe, die mehr gibt als sie nehmen kann. Diese Eigenschaften vertritt auch Jesus. An Fronleichnam erinnern wir uns daran, wie er mit seinen Freunden das letzte Abendmahl feiert. Gemeinsam sitzen sie am Tisch, an dem Jesus von seinem größten Traum erzählt für den er alles gibt: „Liebt einander, wie ich euch geliebt habe!“