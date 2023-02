Glaube im Alltag : Mariä Lichtmess

„Mariä Lichtmess, bei Tag z`Nacht gess“, so besagt es eine alte Bauernregel, die meine saarländische Oma immer gerne zitiert hat.

Die Natur erwacht, die ersten Vögel singen und das Leben verlagert sich wieder mehr nach draußen. Das ist ein starkes Symbol des Aufbruchs. Im vergangenen Jahr sind wir mit großen Sorgen in diesen Winter gegangen. Werden wir genügend Gas haben, um unsere Häuser und Wohnungen heizen zu können? Wie kalt wird es in Büros, Schulen und Kirchen werden? Wird es zu Stromausfällen kommen? Reicht unser Geld für Lebensmittel und alle Dinge des täglichen Bedarfs? Was ist mit Corona?

So können wir großen Herausforderungen begegnen. Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann können wir das Gesicht der Welt verändern, so besagt es ein afrikanisches Sprichwort. Das macht mir Mut. Und diesen Mut nehme ich mit in das ganze Jahr. Mut zum Aufbruch, Mut zur Tat und Mut zum Vertrauen. Vertrauen in mich, in unsere Gesellschaft und in Gott. Ich wünsche Ihnen ein schönes, ein helles und ein erholsames Wochenende.