Glaube im Alltag Ostern im Badezimmer

Ich schätze, wie mit unserem Badezimmer ist es auch mit anderen Dingen in unserem Leben: Da ist etwas in die Jahre gekommen, das so nicht mehr funktioniert. Vielleicht ist es eine Arbeitssituation, vielleicht eine Wohnsituation, vielleicht eine Beziehung. Manchmal merken wir: Es muss sich was ändern. Manchmal zerbricht etwas, ohne dass wir es wollen. Das kann schmerzhaft sein, besonders wenn man das Gefühl hat: Nun liegt alles in Schutt und Asche. Jesus hat versucht, seinen Jüngern zu erklären, dass es ganz normal ist, dass das Alte erst kaputt gehen, erst sterben muss, bevor etwas Neues entstehen und wachsen kann. Wie ein Weizenkorn, dass in die Erde fällt: Das muss sterben, wenn daraus eine Pflanze wachsen soll. Wie unser Badezimmer, das erst mal komplett zerstört werden musste, damit es neu wird. Wie bei Jesus, der erst sterben musste, damit er auferstehen konnte. Und wie bei uns, wenn etwas in unserem Leben zerbricht.