Glaube im Alltag : 9. November

Thomas Pesch. Foto: privat. Foto: TV/privat

An diesem Wochenende jährt sich die Reichspogromnacht zum 81. Mal. Für mich ist dieser Tag der Tag, an dem ich in jedem Jahr ganz besonders an all die Menschen denke, die nicht mehr da sind. Menschen, die in Konzentrationslagern ermordet worden sind, wegen ihres Glaubens, ihrer Herkunft, ihres Engagements, ihrer Sexualität und ihrer körperlichen und geistigen Einschränkungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Menschen, die im System nicht mitmachen wollten, die sich quergestellt haben, die ihre Meinung offen vertreten haben. Mehr als sechs Millionen Menschen, denen die Chance genommen wurde, ihr Leben zu leben. Ihre Träume zu verwirklichen. Eine Familie zu gründen. Ihre Kinder und Enkel aufwachsen zu sehen. Die Schule zu besuchen. Eine Ausbildung oder ein Studium zu absolvieren. Ein Haus zu bauen. Einen Baum zu pflanzen. Für sich und für andere da zu sein. Mehr als sechs Millionen unverwirklichte Leben, unverwirklichte Träume, unverwirklichte Hoffnungen.