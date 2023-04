Religion Jubilate - jauchzet Gott alle Lande!

Neues Leben ist im Werden, es reift und wird immer wieder neu beginnen, dafür hat Gott gesorgt. Er hat uns zu seinem Bilde geschaffen, Leben und Lebenskraft geschenkt und gesegnet. Er hat uns diese Welt übergeben mit der Aufgabe, achtsam und verantwortungsvoll mit ihr umzugehen, damit wir in Gegenwart und Zukunft eine Heimat haben. Dass es draußen immer wieder hell wird und die Tage auf die Nächte folgen, dass die Natur wächst und gedeiht, dass neues Leben entsteht, unser Atem fließt und unsere Kräfte sich erneuern - all dies ist doch Grund genug zum Loben und zum Danken. Denn wir können gewiss sein, dass Gott die Welt mit allen Schöpfungen in seinen Händen hält und sie nicht fallen lässt. So können wir voller Vertrauen Pläne für die Zukunft machen und unseren Beitrag leisten, dass Menschen freudig in den neuen Tag blicken und am Abend dankbar zurückschauen. Trotz aller Schwierigkeiten und gerade wegen allem Guten, dass uns gegeben wird, können wir in die Worte des Psalmisten (Ps 66) einstimmen: