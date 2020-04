Kirche : Maria breit den Mantel aus

Thomas Pesch. Foto: privat Foto: TV/privat

Nur noch wenige Tage und der Mai bricht an. Draußen grünt und blüht es, Tag für Tag wird es wärmer. Auch, wenn in diesem Jahr vieles ganz anders ist, so spüren wir auch in diesem Mai, dass wir uns auf den Sommer zu bewegen.

