Glaube im Alltag : Was für ein Vertrauen

Wittlich Was für ein Vertrauen: So lautete das Motto des Evangelischen Kirchentages 2019. Einige Wochen sind seit dem vergangen, und diese Zeit ist schon Erinnerung.

100 000 Menschen waren jeden Tag unterwegs und hatten die Gelegenheit, Veranstaltungen zu besuchen, bei Diskussionen dabei zu sein und die unterschiedlichsten Musikrichtungen zu hören. Was bleibt davon und wie viel ist in den Alltag übergegangen?

Gott hat unser Leben, also Ihr Leben, gewollt. Er hat uns dieses Leben anvertraut. Was für ein Vertrauen hat Gott zu uns! Wir sind in seinen Augen wert, geachtet zu werden, einfach so, nur aus Liebe zu uns.