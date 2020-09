Glaube im Alltag : Zuversicht und Gottvertrauen

Gerade in dieser Zeit mit diesem nicht sichtbaren Virus merken wir Menschen, dass das Leben lebensgefährlich ist. Einmal mehr bekommen wir das als ganze Gesellschaft, länderübergreifend, ja weltumspannend vor Augen gehalten.

Als Christin erinnert mich das an Jesus und seine Botschaft. In der Bibel erzählen die Frauen und Männer um Jesus, wie er am Abend vor seinem Tod ihnen seine Botschaft ein letztes Mal verdeutlicht: Er wäscht ihnen die Füße, und er teilt mit ihnen Brot und Wein und bittet sie, dies immer wieder zusammen zu tun.

Das Leben stellt uns immer wieder vor unerwartete Herausforderungen. Uns allen wünsche ich, sie gemeinsam zu bestehen und unser bedrohtes Leben solidarisch zu leben in Hoffnung, mit Zuversicht und im Vertrauen auf Gott an unserer Seite, daran glaubend: … in das Ungewisse deiner Zukunft, in den Segen deines Helfens, in das Elend deiner Ohnmacht, in all dein Sein, in dein Fühlen und Denken lege ich meine Zusage: Ich bin da (aus dem Lied: „In das Dunkel“ von Paul Weismantel und Barbara Kolberg 2007).