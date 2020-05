GLAUBE IM ALLTAG : Glaube im „Corona-Alltag“

Fakt ist, gelangweilt habe ich mich bis jetzt noch nicht. Und das, obwohl mein normaler Alltag ja komplett auf den Kopf gestellt ist. Alles was geplant war, ist ausgefallen. Keine Osterliturgie, keine Kinderkatechesen, Sitzungen, keine Kommunionvorbereitung und natürlich keine der fünf Erstkommunionfeiern sowie Firm Aktivitäten oder Muttergottesoktav … Stattdessen habe ich mich dann urplötzlich im sogenannten Home-Office befunden.

Als Grenzgängerin, die in Deutschland lebt und in Luxemburg arbeitet, möchte ich weder die Landesgrenzen im Kopf haben noch den Personalausweis in der Hand halten. Auf die Grenzen in den Köpfen der Menschen könnte ich ganz verzichten. Froh bin ich über die Lockerungen für alle.