Religion : Es gibt nichts Schlechtes, das nicht auch für was gut ist

Die vergangenen fünf Monate haben ihre Spuren hinterlassen und unseren Lebensstil verändert. Das Virus bewirkt, was die Fridays-for-Future-Jugend wollte. Flieger blieben am Boden und Dienstreisen wurden eingestellt.

Wissenschaft und entscheidungsstarke Politik haben Deutschland bis jetzt gut durch die Krise geführt. Vieles hat sich verändert: Keine Messen, Kongresse, Businessreisen. Ein nachhaltiger Wandel zeichnet sich ab in der Arbeitswelt. Was geht auch zukünftig online? Homeoffice und Homeschooling sind notgedrungen Alternativen geworden.

Mich beeindruckt, wie die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung bisher gewirkt haben. Als „älteres Semester“ muss ich mein Leben auch nicht so arg umstellen wie die jungen Leute, die zum Beispiel nach dem Schulabschluss nun nicht „den Sommer ihres Lebens“ erleben und stattdessen beim „Cornern“ von Ordnungshütern ermahnt werden, nichts von dem zu tun, was sie gerne tun.

Trotzdem: Es ist nicht alles schlecht jetzt, denn wir kommen zur Besinnung. Nicht nur auf Haus, Hof und Garten. Kleine Gemeinschaften entstehen wieder neu und festigen sich. Familien haben tatsächlich wieder täglich am Esstisch gesessen und Zeit miteinander verbracht. Wir lernen Nähe und Verbundenheit wieder in ihrem Wert schätzen. Wir schalten einen Gang zurück, sind nicht mehr so überhitzt und umtriebig – wie auf der Flucht.