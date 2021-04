Glaube im Alltag : Weil das alles ist, was bleibt

Wenn sich das Warten und das Aushalten, das Erzählen und das Erinnern, das Weiterkämpfen und das Sich-nicht-Unterkriegen-Lassen andeutungsweise lohnen – dann ist Ostern. Wenn Hoffnung keimt, Liebe stark ist und Leben sprüht – dann sicherlich spürbar auch.

Revolverheld feat. Marta Jandová singen dieses schöne Lied „Halt dich an mir fest“, das sich weiterliest, „wenn dein Leben dich zerreißt; halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt; ich kann dich verstehn, halt dich an mir fest, weil das alles ist was bleibt“. Es könnten Gottes Osterworte sein: Halt dich an mir fest, weil ich das Leben herauskitzele und euch daran erinnere, dass immer wieder neue Morgen anbrechen. Halt dich an mir fest, weil ich eine tiefe innere Zuversicht einpflanzen kann und das oft alles ist, was bleibt.