Glaube im Alltag : Ein Goldschatz im Himmel

Manche Menschen verstecken einen Schatz. Manche leben mit einem zusammen. Anderen fällt irgendwann etwas vor die Füße, das sie fortan wie einen Schatz hüten. Wieder andere reden von einem Schatz im Himmel.

So sagt Jesus: „Mit dem Himmel verhält es sich wie mit … einem Schatz – einem Schatz, der im Acker verborgen ist und den ein Mensch findet und ihn wieder eingräbt und in seiner Freude über den Schatz alles, einfach alles verkauft, was er besitzt und dann den Acker – mit dem Schatz darin – kauft.“ (Mt 13, 44)