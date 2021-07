Glaube im Alltag : Wenn einfach nix wie bisher ist

-+- WG: Foto Glaube im alltag ralf krämer ------------------------------------------- Von: "Ralf Krämer"[SMTP:RALFPIUS@GMX.DE] Gesendet: Donnerstag, 12. November 2015 10:24:11 An: Blädel Eileen Betreff: Foto Glaube im alltag ralf krämer Diese Nachricht wurde automatisch von einer Regel weitergeleitet. Hallo Frau Blädel, da ich im Moment unterwegs bin und erst wieder am Samstag in Gerolstein, daher kann ich das Passbild nicht in einer jpeg Version senden. Als Alternative kann ich aus meinem Fundus hier nur das anhängende Foto anbieten. Ich hoffe, dass das dann gut gehen kann. Viele Grüße Ralf Pius Krämer eMail vom 11.1115 schrieben Sie: Guten Tag Herr Krämer, haben Sie vielen Dank! Das Bild bräuchten wir als jpg-Format - lässt sich da etwas machen? Beste Grüße, Eileen Blädel Eileen Blädel Redakteurin Redaktion Hauptstraße 39a - 54634 Bitburg Tel: 06561 9595-34 - Fax: 06561 9595-39 E-Mail: e.blaedel@volksfreund.de**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer.**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.Pius Krämer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.Pius Krämer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.Pius Krämer.**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.Pius Krämer.Pfarrer Ralf Pius Krämer, Pfarreien- gemeinschaft Gerolsteiner Land+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.Pius Krämer.Pfarrer Ralf Pius Krämer, Pfarreien- gemeinschaft Gerolsteiner Land+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.Pius Krämer.Pfarrer Ralf Pius Krämer, Pfarreien- gemeinschaft Gerolsteiner Land Foto: e_eifel <e_eifel@volksfreund.de>+SEP+e_eifel <e_eifel@volksfreund.de>

„Nix wie bisher“ – das Lied von BAP geht mir durch den Kopf. Im unfassbaren Hochwasser haben Viele von jetzt auf gleich alles verloren. Mir steckt der Schreck noch in den Knochen und die Ohnmacht vor der Naturgewalt ließ mich erstarren.



„Nix wie bisher“ – beschreibt die unbeschreibliche Situation, die durch die Flut entstanden ist. Und doch waren mitten in der Katastrophe die da, die oft im Hintergrund bleiben: die Helfer*innen der Freiwilligen Feuerwehr, der Hilfsdienste (DRK, Malteser, Johanniter), des THW und die Vielen, die einfach angepackt und spontan ihre Hilfe angeboten haben im Angesicht der Not. Das war besonders und dafür kann nicht genug Danke gesagt werden.

„Nix wie bisher“ – da ist die Leere und Fassungslosigkeit im Angesicht des Leids. Da sind die Namen all der Menschen, denen die Wassermassen das Leben geraubt haben. Da sind das Gebet, das stille Mitgefühl und die Anteilnahme mit allen Betroffenen und Verletzten und die tiefe Trauer um die Toten.

„Nix wie bisher“ – die Aufräumarbeiten laufen in den Orten und das wirkliche Ausmaß der Zerstörung wird immer deutlicher. Und doch entsteht zwischen der Resignation und Verzweiflung angesichts der Trümmer in der Hilfsbereitschaft untereinander ein wenig neuer Mut, sich nicht unterkriegen zu lassen und trotz allem wieder anzufangen. Mir gibt Jesu Wort den Halt, den ich brauche: „Ich bin bei euch alle Tage!“ So eine Hoffnung und Zuversicht wünsche ich allen.