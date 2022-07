Glaube im Alltag : Der liebe Gott und unser Verstand

Uff…ich sitze auf meiner Terrasse und bade meine Füße in kühlem Wasser. Wir haben 36 Grad Außentemperatur, gefühlt über 40 Grad. Ich hätte gerne im Garten gearbeitet, mähen oder so, aber dafür ist es einfach zu warm.

Mit Rasenmähen würde ich wahrscheinlich sowieso dem Rasen nichts Gutes tun…von Regen ist weit und breit nichts in Sicht, auch nicht in der nächsten Woche. Und dieses Wetter soll wohl laut Wetterbericht jetzt länger anhalten…

Laut Weltklimabericht nimmt der Klimawandel jetzt schon Einfluss auf Dürren, Hitzewellen, Brände, Unwetter und Überschwemmungen. Schon jetzt wirkt die Erderwärmung spürbar auf uns ein, in Extremwetter, Hitze-Rekorden oder Wassermangel. Jeder dritte Mensch wird von den Folgen der globalen Erwärmung betroffen sein. Dabei war es nie Gottes Absicht, dass Menschen leiden. Die Geschichte des Paradieses am Anfang und der Ausblick am Ende der Bibel zeigen uns die Welt, wie Gott sie ursprünglich geplant hat: kein Leid, keine Schmerzen, keine Tränen, kein Sterben.