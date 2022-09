Glaube im Alltag : Im Glauben unseren Frieden finden

Monika Dondelinger Glaube im Alltag Foto: Caritasverband Westeifel

Wir leben in unruhigen Zeiten. Darauf hinzuweisen ist eigentlich unnötig, da jeder es weiß und spürt. Macht- und Missbrauchserfahrungen in der Kirche, sieben Monate Krieg in der Ukraine, Energie- und Wirtschaftskrise, Inflation, Ermüdung durch die Auswirkungen von 30 Monaten Corona, Verlust von Sicherheiten und Werten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Liste lässt sich beliebig verlängern, wenn der Blick auf die persönlichen Schicksale wie schwere oder chronische Krankheiten, Traumatisierungen, Existenznöte, Verarmung, Ängste und Depressionen, Insolvenzen, Zunahme von Gewaltbereitschaft usw. gerichtet wird.

Mit dieser Negativ-Liste geht derzeit ein rasanter Glaubensverlust einher. Ich höre manche schlimme Geschichten, und ohne gefragt zu haben, wird oft mit dem Satz geendet: „Da kann ich auch nicht mehr an Gott glauben.“

Diese Aussage ist nicht zu widerlegen. Sie sagt etwas über Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung und verlorenes Vertrauen aus. Etwas, was nicht nur innerhalb der Kirche, sondern gleichermaßen in der weltlichen Gesellschaft passiert.

Aber der Glaubensverlust in der Kirche hat eine tiefere Dimension und ist für den Einzelnen ein besonders bitteres Erlebnis. Denn hier erhofften wir, dass wir mit unseren Bedürfnissen gesehen werden und dass uns geholfen wird. Hier wollen wir Kraft, Zuversicht und inneren Frieden auch in schweren Zeiten erfahren.

Deshalb ist es so schmerzlich, wenn Gegenteiliges passiert, und genauso bitter ist es, wenn in schweren Zeiten der Glaube nicht mehr als Hilfe gesehen werden kann. Denn er sollte dabei helfen, ein glückliches oder angst- und sorgenfreies Leben zu führen und Krisen zu überstehen.

„Glaube versetzt Berge“ lautet eine hilfreiche und geläufige Redewendung. „Dein Glaube hat dir geholfen“, sagt Jesus an mehreren Stellen.

Ob wir glauben können, bleibt immer eine individuelle Erfahrung, die in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich aussehen kann. Mal finden wir Trost, und manchmal werden wir enttäuscht. Ein anderes Mal zeigt der Glaube uns eine ungeahnte Richtung auf, weist uns einen Weg, wenn wir für Veränderungen offen sind. Und manchmal schenkt er uns Kraft, die uns ungeahnt beflügelt.