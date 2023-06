Glaube im Alltag Ladestation

Wir sind jetzt mittendrin! Ernsthaftes und Fröhliches geschehen nebeneinander. Am heutigen Samstag wird zum ersten Mal nach ihrem Abriss 1938 in der neuerrichteten Synagoge in Nürnberg gefeiert; Kirchentagsteilnehmer*innen sind dazu eingeladen. „Mit diesem Gottesdienst am alten Synagogenplatz schaffen wir es, gleichzeitig die Vergangenheit in Erinnerung zu bringen und eine bessere verständnisvollere gemeinsame Zukunft zu gestalten“, erklärt Steven Langnas, Rabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde. Der Gottesdienst stärke die Brücke zwischen den Religionen. Das Kirchentagsmotto-Lied „Die Zeit ist jetzt“ hat den Charakter eines begeisternden Partyhits, der die Zuhörer*innen zum Mitsingen und Tanzen einlädt. Er passt zu Wünschen von jungen Christ*innen. So gab einer unserer Konfirmanden als Rückmeldung auf unsere „normalen“ Gottesdienste: „Die Gottesdienste müssten mehr wie eine Party sein, in der wir das Leben feiern. Das fände ich super!“ Auf diesem Kirchentag bekommen junge Menschen den Raum, Kirchentag weiterzuentwickeln. Einige Entwicklungen haben bereits im Vorfeld eingesetzt: Die Tickets, das Programmheft und das Liederbuch sind nur digital! Aber auf Wunsch sind sie auch in Papierform vor Ort zu kaufen.