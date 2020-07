GLAUBEN IM ALLTAG : Den Seinen gibt’s der Herr im Schlaf

Es klingt altmodisch und etwas niedlich, diesen Bibelvers aus den Psalmen zu lesen: Was recht ist, gibt der Herr denen, die er liebt, im Schlaf. Aber sie passt gut, diese altbekannte Weisheit, in die Sommer- und Ferienzeit.

Eine Zeit, in der leichte Sommerromane verschlungen werden, abends spontan auch mal die Nachbarn zu Besuch kommen oder Lust und Laune besteht, einfach einmal eine Radtour zu machen.

Wie wohltuend es ist, sich rauszuziehen, die Stunde für sich zu haben und den Kaffee am Morgen zu genießen, weiß selbst das größte und stärkste Arbeitstier. Wie inspirierend es ist, den Sonnenuntergängen in der Eifel beizuwohnen, dem Gezwitscher der Vögel zu lauschen und die Farben in der Wiese daheim zu erblicken, muss selbst die pragmatischste Pläneschmiederin zugeben.