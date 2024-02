Glaube im Alltag Gott möchte alle segnen

Also: Wie lange hält jetzt so ein Segen? Als Siegel Gottes bestimmt für immer. Denn Gottes Zuspruch verfällt nicht. Nur ich als oft schwacher und vergesslicher Mensch brauche immer wieder die Bestätigung, dass ich gesegnet bin. Da hilft es mir, wenn ich es immer wieder gesagt bekomme. Und wie gut und schön ist es doch, dass sich inzwischen die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass Gott alle Menschen segnen möchte, die seinen Segen wollen und erbitten. Dass er jede Frau und jeden Mann in seiner Einzigartigkeit so will und liebt, wie sie und wie er ist. Dass er niemanden von seinem Segen ausschließt, unabhängig von Geschlecht oder sexueller Orientierung. Gott sei Dank! In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen von ganzem Herzen Gottes reichen Segen.