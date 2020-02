Glaube im Alltag : „Graadselääds“

-+- WG: Foto Glaube im alltag ralf krämer ------------------------------------------- Von: "Ralf Krämer"[SMTP:RALFPIUS@GMX.DE] Gesendet: Donnerstag, 12. November 2015 10:24:11 An: Blädel Eileen Betreff: Foto Glaube im alltag ralf krämer Diese Nachricht wurde automatisch von einer Regel weitergeleitet. Hallo Frau Blädel, da ich im Moment unterwegs bin und erst wieder am Samstag in Gerolstein, daher kann ich das Passbild nicht in einer jpeg Version senden. Als Alternative kann ich aus meinem Fundus hier nur das anhängende Foto anbieten. Ich hoffe, dass das dann gut gehen kann. Viele Grüße Ralf Pius Krämer eMail vom 11.1115 schrieben Sie: Guten Tag Herr Krämer, haben Sie vielen Dank! Das Bild bräuchten wir als jpg-Format - lässt sich da etwas machen? Beste Grüße, Eileen Blädel Eileen Blädel Redakteurin Redaktion Hauptstraße 39a - 54634 Bitburg Tel: 06561 9595-34 - Fax: 06561 9595-39 E-Mail: e.blaedel@volksfreund.de**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer.**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.Pius Krämer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.Pius Krämer.+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.Pius Krämer.**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.Pius Krämer.Pfarrer Ralf Pius Krämer, Pfarreien- gemeinschaft Gerolsteiner Land+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.Pius Krämer.Pfarrer Ralf Pius Krämer, Pfarreien- gemeinschaft Gerolsteiner Land+SEP+**** eli@s-Archivfoto **** Pfarrer Ralf Pius Krämer. Pfarrer Ralf-Pius Krämer Foto: ArchivRalf Pius Krämer.Pius Krämer.Pfarrer Ralf Pius Krämer, Pfarreien- gemeinschaft Gerolsteiner Land. Foto: e_eifel <e_eifel@volksfreund.de>+SEP+e_eifel <e_eifel@volksfreund.de>

Das Wort aus meinem saarländischen Elternhaus geht mir in diesen Tagen ständig durch den Kopf. „Graadselääds“ bedeutet „Trotzdem“ oder fast wörtlich „Gerade gegen das Leid“. Das Wort hat etwas Widerspenstiges.

Mir kommt es vor, als würde die Welt immer verrückter. Da sind die politischen Ereignisse in Thüringen, die Vorgänge in der Bundes-CDU und nicht zu vergessen: die Widersprüche und Enttäuschungen in „meiner“ katholischen Kirche. Verunsicherung in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben und Angst vor Veränderung in der Kirche. Es scheint sich nichts zu bewegen und wenn, dann nur rückwärtsgewandt.

Ich brauche dieses „Graadselääds“ damit ich nicht erstarre in meiner Ohnmacht und an Kirche und Welt verzweifle. „Graadselääds“ – dieses sperrige „Trotz Alledem“ ist für mich auch ein Glaubensbild, denn nur so kann ich mir die „Menschen-Vernarrtheit“ Gottes erklären, bekommt für mich der Glaube Herz und Sinn, hilft mir, zu hoffen gegen die Hoffnungslosigkeit. Jesus sagt: „Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein!“ Gegen die Hoffnungslosigkeit und die Enttäuschungen haben wir Menschen immer ein Ventil gesucht: Karneval. Den Großen den Spiegel vorhalten, in eine andere Rolle schlüpfen und den Alltag auf Seite legen. Das ist so ein „Graadselääds“ und vielleicht brauchen wir weit über die närrischen Tage hinaus diese trotzige, widerspenstige, optimistische Einstellung in Kirche und Welt.

„Graadselääds hoffen

Graadselääds glauben

Graadselääds lieben

Graadselääds trauen

Graadselääds trotz allem

Gottes Wort wird Mensch.“