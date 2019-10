Kirche : Güte

Vielleicht sehnt man sich auf der Zugfahrt zurück von Auschwitz nach nichts mehr als Zeichen der Güte: Im freundlichen Blick eines Menschen, Achtung im Miteinander, Menschlichkeit im Zusammensein.

Übergießt nicht auch die Sonne an manchen Tagen die Welt in all ihren Dunkelheiten mit ihrem wärmsten, schönsten Licht? Man kann nicht anders als diese Welt zu lieben. Gilt das nicht auch für das Leben im Kleinen, Persönlichen, Zwischenmenschlichen?