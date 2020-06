Glaube im Alltag : Heilige Geistin – die weibliche Seite Gottes

Bei Renovierungsarbeiten in der St. Jakobus-Kirche in Urschalling/Chiemgau wurde die hier abgebildete Freskodarstellung der Dreifaltigkeit Gottes (Vater, Sohn und Heiliger Geist) von 1390 entdeckt.

Auf faszinierende Art versucht der Künstler, den dreifaltigen Gott darzustellen. Die Einheit Gottes wird durch die Zusammenführung in einem Körper hervorgehoben. Die Dreiheit der Personen wird in den Häuptern zur Einheit durch den je einen hellen Strahl in jedem Heiligenschein. In der Mitte eindeutig eine Frau: Heilige Geistin – die weibliche Seite Gottes! Im Hebräischen und Griechischen sind die Worte für „Geist“ – „Ruach“ und „Pneuma“ - weiblich.