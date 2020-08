Glaube im Alltag : Heilsam

Heilsam

Das Fest Mariä Himmelfahrt, das die Kirche heute feiert, steht ganz in dieser Tradition. Hier ist es seit Jahrhunderten üblich, Krautwische zu binden, die allesamt aus vielerlei Heilpflanzen und Heilkräutern bestehen und an die Gläubigen verteilt werden. Welcher tiefere Sinn ist damit eigentlich verbunden? Maria als die Mutter des Erlösers ist in dieser Lesart der Tradition auch immer das Symbol eines ganzheitlichen Heils von Leib und Seele. Und dazu dienen die Heilkräuter, die an diesem Tag gesegnet und verteilt werden.

Und so steht an diesem Festtag das Heil von uns Menschen im Mittelpunkt des Festinhaltes. Und gemeint ist damit der Kern unseres christlichen Glaubens. Gott will uneingeschränkt, dass wir heil werden, und zwar ganz und gar und mit Leib und Seele. Deshalb ist Jesus Mensch geworden aus der Jungfrau Maria. Und so ist es auch Maria, die an diesem Tag auf diese Weise geehrt wird. Und deswegen ist sie nach unserem Glauben mit Leib und Seele in den Himmel aufgefahren – eben als die vollkommen Vollendete und Glückliche.