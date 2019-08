GLAUBE IM ALLTAG : Herzlichen Glückwunsch!

Mein Gott, das ist doch nicht zu glauben. Jetzt feiern wir tatsächlich schon goldene Hochzeit…50 Jahre verheiratet… Unser Ziel, als wir jung waren: Gemeinsam alt werden. Heute sind wir es. Alt. Obwohl ich mich gar nicht so fühle.

Und mein nächster Gedanke ist dann meist: Ob es in meiner oder in der nächsten Generation überhaupt noch Paare geben wird, die so lange verheiratet sein werden? Heute funktionieren Partnerschaften anders. Liebe und Ehe gehören nicht mehr notwendig zusammen. Auch der gemeinsame Haushalt ist nicht mehr zwingend. Kinder leben in Patchwork-Familien. Trotzdem steht im persönlichen Lebensentwurf die Liebe als Glücksquelle an erster Stelle. Sie soll das Leben bereichern, aufregender machen, die Einsamkeit vertreiben. Diese Hoffnung bleibt.