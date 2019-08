Glaube im Alltag : Ich habe dich bei deinem Namen gerufen

In früheren Zeiten feierten die Christen nicht nur ihre Geburtstage, sondern gedachten auch ihrer Namenspatrone, der Heiligen, indem sie den Namenstag feierten.

Dieser schöne Brauch ist leider bei vielen außer Mode gekommen. Und dabei handelt es sich um ein schönes Gedenken, das uns an ein Datum erinnert, das sich kurz nach unserer Geburt ereignete: nämlich unsere Taufe. Dort haben wir unseren Namen erhalten. Was wären wir eigentlich ohne unseren Namen? Er bildet unsere ureigene Identität; mit unserem Namen verbindet sich unser ganzes gelebtes Leben. Der Name macht uns bei anderen Menschen bekannt, durch ihn sind wir wer. Und schließlich bildet der Name die Grundlage für unsere ganze bürgerliche Existenz.

Aber warum tragen wir Namen von Heiligen? Wohl aus zweierlei Gründen: Erstens erinnert uns der Heiligenname, dass wir einen Schutzpatron in Himmel haben, der uns mit seiner Fürsprache in unserem Leben beistehen will. Und zweitens sollen wir uns an ihn als ein Vorbild christlicher und menschlicher Existenz erinnern. Heilige haben stets vorbildhaft Aspekte christlichen Glaubens gelebt und vorgelebt; an ihnen dürfen und sollen wir uns in unserem eigenen Leben orientieren.