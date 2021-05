In eigener Sache : Ihre Leserbriefe

In eigener Sache

Liebe Leserinnen und Leser,

Wir können von den vielen Zuschriften, die uns erreichen und die Anregungen für unsere journalistische Arbeit geben, nur einen Teil veröffentlichen. Dabei kommt es nicht darauf an, ob sie Kritik oder Zustimmung enthalten. Oft müssen wir kürzen, damit möglichst viele Leser zu Wort kommen.

Wen Sie uns einen Leserbrief senden, teilen Sie uns bitte Ihre vollständige Adresse mit; abgedruckt werden lediglich Name und Wohnort. Bitte senden Sie Ihre Leserbriefe zu per E-Mail an