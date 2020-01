Glaube im Alltag : Frieden leben

In den Nachrichten und Medien hören wir immer wieder Berichte aus Krisengebieten wie Syrien, Libyen, Jemen, Israel und Palästina, Iran und Irak oder afrikanischen Ländern. Die politisch Verantwortlichen aus Deutschland sehen es nach zwei Weltkriegen als ihre besondere Aufgabe an, durch Krisengespräche und Vermittlungen zur Deeskalation und einer gewaltfreien Lösung der Konflikte beizutragen.

Am 27. Januar wird wieder mit dem Holocaust-Gedenktag der vielen Opfer der NS-Diktatur gedacht. Die Erinnerung daran ist gerade angesichts von zunehmendem Rechtsradikalismus und Antisemitismus wichtig, damit solche Verbrechen nicht nochmal geschehen. Vielmehr gilt es sich für Frieden einzusetzen durch die Förderung von Respekt und Toleranz und die interreligiöse Zusammenarbeit, durch vertrauensbildende Maßnahmen, die Achtung der Menschenrechte und den Einsatz für gerechtere Lebensverhältnisse. „Frieden leben“, so heißt die gemeinsame Jahresaktion der kirchlichen Hilfswerke Adveniat, Misereor, Renovabis, Missio, Caritas International, der Diözesanstellen „Weltkirche“ der deutschen Bistümer und des Kindermissionswerkes.

Es ist ein positives Zeichen, dass sich alle mit verschiedenen Schwerpunkten vereint für den Frieden einsetzen. Es geht um den Frieden in der Welt, mit der Schöpfung, den Mitmenschen, sich selbst und Gott. Der Frieden fängt schon im Kleinen bei jedem Menschen an, wo wir leben, lernen und arbeiten. Am Anfang des neuen Jahres haben sich bundesweit 300 000 Kinder als Sternsinger auf den Weg gemacht, um den Menschen Gottes Frieden und Segen zu bringen. Sie sammelten Spenden für Friedensprojekte für Kinder im Libanon und weltweit. So leisteten sie einen wichtigen Dienst für den Frieden.