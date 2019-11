Glaube im Alltag : Friedensaugenblick

Pfarrerin Vanessa Kluge wohnt in Pluwig, ist Pfarrerin in der Kirchengemeinde Ehrang und unterstützt den Öffentlichkietsreferneten des Kirchenkreises Frisch ordiniert: Pfarrerin Vanessa Kluge wohnt in Pluwig, ist Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde Ehrang und unterstützt den Öffentlichkeitsreferenten des Kirchenkreises. Foto: Katja Krämer. Foto: kraemer katja